Продюсер раскрыл, сколько могла получить Алла Пугачева за интервью Гордеевой*

Бывший продюсер Филиппа Киркорова Леонид Дзюник предположил, что Алла Пугачева не просто так дала интервью Екатерине Гордеевой* (признана иноагентом на территории РФ). По его мнению, за беседу Примадонна могла получить 1 млн долларов.

Продюсер уверен: Пугачева общалась с журналисткой не за бесплатно. Он считает, что Примадонна не стала бы давать интервью иноагенту просто так.

«Там может быть 1 миллион долларов. Поэтому она и высказала свою позицию. На сегодняшний день она этим интервью поставила большой жирный крест на карьере», — приводит слова Дзюника Абзац.

Как пояснил Леонид, если раньше народную артистку воспринимали как жену эмигранта, теперь ее «будут воспринимать как врага народа».

Бывший продюсер также подверг сомнению финансовую самостоятельность Пугачевой, отметив, что она «привыкла жить на широкую ногу» и давно не оперирует собственными средствами. Он напомнил о ее потерях в финансовой пирамиде и заявил, что певица в свое время «подгребала под себя» доходы Киркорова с гастролей, а позже занялась раскруткой Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ), сама при этом практически не работая.

Ранее крестная мать детей Пугачевой Мила Ставицкая предположила, что певица дала интервью из-за скуки.

*признаны иноагентами на территории РФ