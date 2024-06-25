Ксения Собчак вместе с сыном сфотографировалась с «космонавтом» и флагом России

Журналистка Ксения Собчак сделала совместную с сыном фотографию, на которой она держит российский флаг. Фото опубликовано в ее личном Telegram-канале.

На снимке Собчак вместе со своим сыном Платоном стоит рядом с фигурой космонавта в скафандре, держащего флаг России, а за спиной - макет лунохода.

«В такие тяжелые дни хочется быть рядом с близкими и любимыми … и ценить каждый момент жизни», - написала Собчак.

В понедельник, 24 июня, Ксения Собчак поделилась своим мнением относительно включения Полины Гагариной в 14-й пакет санкций Евросоюза. Она назвала певицу «самым неочевидным человеком» для такого списка.

Ранее в июне Собчак рассказала, что отправилась с 7-летним сыном Платоном на Алтай и поделилась фото из поездки. Пользователи Сети отметили, что сын очень похож на своего дедушку - бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Платон - сын Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, с которым они поженились в 2013 году. В марте 2019 года пара объявила о расставании, а уже в сентябре того же года Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.