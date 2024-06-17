«Копия»: Ксения Собчак удивила подписчиков снимками с повзрослевшим сыном

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что отправилась с 7-летним сыном Платоном на Алтай. В личном блоге журналистка поделилась фото из поездки.

На опубликованных кадрах Ксения Собчак предстала с повзрослевшим сыном Платоном и друзьями.

«В путешествиях стараемся посещать много разных гостиниц и мест, не сидим на месте», — подписала серию снимков телеведущая.

Пользователи Сети отметили, что сын знаменитости очень похож на своего дедушку, политического деятеля Анатолия Собчака. Некоторые подчеркнули, что Ксения Собчак заметно похудела.

«Однако! Платон — настоящий Анатолий Собчак в детском возрасте! Вот это вы, Ксения, постарались! Молодец!», «Копия дедушки!» — написали в комментариях.

Напомним, Ксения Собчак состояла в браке с актером и режиссером Максимом Виторганом с 2013 по 2019 год. У пары есть сын Платон, который родился в 2016 году. После развода экс-супруги продолжили вместе воспитывать ребенка.

В 2019 году телеведущая вышла замуж за театрального режиссера Константина Богомолова. На торжество пригласили множество знаменитостей, среди которых были журналист Владимир Познер, актер Игорь Верник, певец Филипп Киркоров, продюсер Яна Рудковская, актриса Мария Шумакова и другие. Также на свадьбу приезжали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и его жена, фигуристка Татьяна Навка.

Ранее мы писали о том, что Максим Виторган публично обратился к сыну Платону от Ксении Собчак.