Собчак назвала Гагарину «самым неочевидным человеком» в новом санкционном списке

Журналистка Ксения Собчак назвала певицу Полину Гагарину «самым неочевидным человеком» в новом санкционном списке Евросоюза. Ведущая обратила внимание на то, что артистка «не замечена в каких-то жестких высказываниях».

Об этом она написала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Полина Гагарина в этом списке самый неочевидный человек…», - поделилась мнением Собчак.

Она вспомнила, что Гагарина выступала перед участниками спецоперации в госпиталях, участвовала в стадионных концертах «в честь присоединений». Вместе с тем Собчак назвала ее «умеренно-патриотичной певицей».

Журналистка призналась, что фигуры певца Шамана, актера Ивана Охлобыстина и Гагариной в санкционном списке ей «интереснее всего».

При этом во внесении в него Шамана и Охлобыстина она не увидела ничего странного.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал попадание под санкции Евросоюза своей матери Аймани. Он назвал это «щедрым подарком».