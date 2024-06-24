Евросоюз ввел санкции против SHAMAN, Полины Гагариной и Ивана Охлобыстина

Евросоюз ввел 14-й пакет антироссийских санкций, в частности, в отношении Шамана и Полины Гагариной. Документ опубликован на официальном портале юридических документов Евросоюза.

В список вошли такие фигуры, как создатель Life.ru Арам Габрелянов, руководитель Росимущества Вадим Яковенко, Шаман (настоящее имя - Ярослав Дронов), Вячеслав Манучаров, автор канала «Эмпатия Манучи», Аймани Кадырова, президент Общественного фонда имени Ахмата Кадырова, Мария Киселева, бывшая спортсменка и телеведущая, певица Полина Гагарина, Алексей Гореславский, глава «Института развития интернета», режиссер Иван Охлобыстин.

Также санкции введены в отношении ряда российских юридических лиц, в частности, знаменитого детского лагеря «Артек» и «Института развития интернета».

Ранее сообщалось, что во время визита Владимира Путина в КНДР северокорейская певица исполнила для него и Ким Чен Ына песню SHAMAN «Встанем».