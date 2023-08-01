Крик души: возмущенная певица Слава обматерила хирурга Тимура Хайдарова

Певица Слава опровергла обвинения хирурга Тимура Хайдарова, который утверждал, что ему угрожали. Об этом сообщает Экспресс газета со ссылкой на соцсети артистки.

Все началось с заявлений Славы о некачественной операции на грудь, которую провел пластический хирург Хайдаров. По словам певицы, после работы Тимура у нее остались шрамы и ассиметрия.

Любовь Успенская решила поддержать коллегу по цеху и рассказала, что после операции Хайдарова обращалась в другую клинику.

Сам хирург прокомментировал ситуацию в микроблоге. Он неожиданно заявил об угрозах убийством и подчеркнул, что уже обратился по этому поводу к стражам правопорядка.

Слова Тимура Хайдарова сильно задели Славу. Она вышла на связь к подписчикам и обматерила врача. Артистка заметила, что хирург не называет имен «угрожавших ему людей», из-за чего публика может подумать, что речь идет о ней самой и о Любови Успенской. Также Слава пояснила, что не стеснялась в выражениях, так как ее обращение – это крик души.

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