«Хотела взять компенсацию»: 43-летняя певица Слава стала жертвой пластики

43-летняя певица Слава сообщила, что звездный хирург Тимур Хайдаров изуродовал ей грудь. Артистка поделилась откровением в личном блоге.

По словам знаменитости, у нее была «шикарная грудь», а на операцию она решилась только для того, чтобы подтянуть ее. Через месяц после манипуляции певица Слава заметила, что грудь стала асимметричной. Вот почему исполнительнице хита «Одиночество» пришлось исправлять эти последствия в зарубежной клинике. К слову, повторное вмешательство прошло успешно, и артистка осталась довольна результатом.

Знаменитость призналась: она решилась на откровение, чтобы другие девушки не попали в такую ситуацию. По мнению Славы, Хайдаров «очень круто делает тело», но вот оперировать у него грудь певица не советует.

«Сначала, как и все артистки, которым он изуродовал грудь, я хотела взять компенсацию. Тимур, не делай, пожалуйста, грудь никому. Это уродство», — цитирует Woman.ru высказывание артистки.

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