«Скрывать не буду»: Любовь Успенская впервые заговорила о скандале с Тимуром Хайдаровым

Популярная российская певица Любовь Успенская впервые поделилась своим мнением по поводу громкого скандала с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Она заявила, что не будет устраивать публичные разбирательства, а решит все проблемы через суд. Об этом сообщает Газета.Ru, ссылаясь на социальные сети Успенской.

Артистка призналась, что осталась недовольна результатом операции, которую проводил Хайдаров, после чего она обратилась в другую клинику.

«Скрывать не буду, чтобы не быть как артисты, рекламировавшие в 90-х финансовые пирамиды», – отметила Успенская.

Также исполнительнице не понравилась, что в эфире одного из телеканалов Тимур назвал ее «вымогательницей» и решил раскрыть подробности ее операции. Любовь Успенская считает, что этот поступок показывает уровень профессионализма и осознанности врача.

У 43-летней певицы Славы тоже есть претензии к звездному хирургу. По словам артистки, после операции ее грудь стала ассиметричной. Последствия она пошла исправлять в зарубежной клинике.

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