До Пугачевой не дотягивает: скорая свадьба Киркорова оказалась под угрозой из-за бывшей жены

Продюсер Милена Дейнега в новом интервью высказала свое мнение по поводу скорой свадьбы певца Филиппа Киркорова и его предполагаемой невесты. По ее мнению, на самом деле новости о церемонии не соответствуют действительности, ведь артист просто не мог найти кого-то лучше своей экс-супруги Аллы Пугачевой. А если избранница хуже бывшей, то она и не нужна вовсе.

Слухи о том, что Филипп планирует вновь вступить в брак, появились после слов его подруги диджея Кати Гусевой. Именно она призналась, что Киркоров уже активно знакомит все свое окружение со своей невестой. При этом личность женщины она не раскрыла, но фанаты и так смогли ее вычислить. Сейчас в Сети активно обсуждают то, что предполагаемой возлюбленной Киркорова является звездный дизайнер Аника Керимова. Якобы именно с ней вокалист проводит все свободное время.

Однако не все согласны с этой версией. Так, Милена Дейнега уверена, что Керимова точно не могла покорить сердце Филиппа. По ее мнению, никакой свадьбы не будет, так как Аника просто не дотягивает до бывшей жены певца Аллы Пугачевой.

«Думаю, никакой свадьбы у Киркорова вообще не будет. На ком ему жениться после Аллы Пугачевой? Его новая жена должна быть как минимум не хуже Аллы Борисовны. А найти такую он вряд ли сможет», - цитирует слова Милены издание «Экспресс газета».

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров решил лечь на новые пластические операции, чтобы усовершенствовать свою внешность.