Комик Александр Гудков впервые за долгое время вышел на публику

Шоумен Александр Гудков впервые показался на публике после заявлений общественников с призывами бойкотировать мероприятия с его участием.

«Как же приятно снова видеть Александра Гудкова в светской хронике. Вчера он посетил гастро-ужин с шеф-поваром Давидом Эммерле. Сет-меню состояло из авторских интерпретаций блюд 19 века, красочно описанных в «Энциклопедии русской жизни» А. С. Пушкина. Интересный исторический ужин вышел», - сообщается в Telegram-канале «Светские крошки».

Также среди посетивших мероприятие были Мария Миногарова, Муся Тотибадзе, Ксения Соловьева, Екатерина Варнава, Елена Летучая, Виктория и Олег Шеляговы, Ксения Дукалис, Ирина Старшенбаум, Александр Паль и другие.

Ранее в июле стало известно об отмене премьерных показов шоу Александра Гудкова «Подземелья Чикен Карри» в Череповце и Тольятти. Такое решение было принято после жалоб активистов, обвинявших Гудкова в якобы перечислении денег ВСУ. Бойкотировать мероприятия с участием Гудкова также призывала актриса и общественный деятель Яна Поплавская.

Как сообщил порталу «Страсти» глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, проверка комика на предмет финансирования ВСУ займет около полугода.