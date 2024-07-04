НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 04 июля 2024, 18:41
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Комик Александр Гудков впервые за долгое время вышел на публику

Комик Александр Гудков впервые после отмены его шоу показался на публике.
Комик Александр Гудков впервые за долгое время вышел на публику

© Starface.ru

Шоумен Александр Гудков впервые показался на публике после заявлений общественников с призывами бойкотировать мероприятия с его участием.

«Как же приятно снова видеть Александра Гудкова в светской хронике. Вчера он посетил гастро-ужин с шеф-поваром Давидом Эммерле. Сет-меню состояло из авторских интерпретаций блюд 19 века, красочно описанных в «Энциклопедии русской жизни» А. С. Пушкина. Интересный исторический ужин вышел», - сообщается в Telegram-канале «Светские крошки».

Также среди посетивших мероприятие были Мария Миногарова, Муся Тотибадзе, Ксения Соловьева, Екатерина Варнава, Елена Летучая, Виктория и Олег Шеляговы, Ксения Дукалис, Ирина Старшенбаум, Александр Паль и другие.

Ранее в июле стало известно об отмене премьерных показов шоу Александра Гудкова «Подземелья Чикен Карри» в Череповце и Тольятти. Такое решение было принято после жалоб активистов, обвинявших Гудкова в якобы перечислении денег ВСУ. Бойкотировать мероприятия с участием Гудкова также призывала актриса и общественный деятель Яна Поплавская.

Как сообщил порталу «Страсти» глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, проверка комика на предмет финансирования ВСУ займет около полугода.