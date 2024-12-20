Хирург назвал стоимость пластических операций Марии Погребняк

Российская видеоблогер Мария Погребняк потратила на пластические операции почти 3,5 млн рублей. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Звездач» рассказал хирург Денис Агапов.

«На лице — ремоделирование кончика носа, есть косметологические вмешательства, филеры в лице и губах. Есть определенное изменение в форме подбровья и верхнего века», — указал специалист.

Также Агапов утверждает, что блогер перенесла эндоскопическое ушивание диастаза прямых мышц живота и репротезирование молочных желез. По его словам, это стандартная процедура для рожавших женщин.

Общую же стоимость всех операций хирург оценил в 3 миллиона 460 тысяч рублей.

Погребняк никогда не скрывала того, что делала пластику. Недавно она похвасталась результатами преображений у звездного мастера Тимура Хайдарова. Звезда рассказала, что специалисты поработали с ее лицом, грудью и животом, и высоко оценила их профессионализм. При этом сам Хайдаров назвал операцию, которую проводили Погребняк, «непростой».

Ранее стало известно, что пластику себе сделала жена принца Гарри Меган Маркл — мы писали об этом.