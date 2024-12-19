Жена принца Гарри Меган Маркл тайно сделала пластическую операцию

Актриса Меган Маркл тайно сделала пластическую операцию. Журналисты и поклонники королевской семьи обратили внимание на то, что она решила отправиться к хирургу, чтобы исправить свои пальцы на ногах. Об этом сообщает The Crowns.

Герцогиня Сассекская долгое время страдала из-за генетической особенности, так называемой «греческой стопы». На ногах у Меган второй палец заметно выделялся среди остальных за счет своей длины. Это напрягало Маркл, из-за чего она часто предпочитала носить именно закрытые туфли. Однако недавно она появилась на публике в босоножках, и поклонники заметили изменения.

Оказалось, что актриса исправила недостаток. Теперь ее пальцы на ногах стали короче. Такую операцию проводят многие врачи. Пластика ног уже давно популярна у девушек. И, вероятно, Меган решила прибегнуть к ней. Впрочем, сама она не афишировала это и никаких комментариев не давала.

К слову, членов королевской семьи часто подозревают в пластике. Так, пока Кейт Миддлтон не раскрыла свой диагноз, многие считали, что она что-то изменила в своей внешности, поэтому и пряталась от публики.

Ранее Меган Маркл впервые за долгое время показала фотографии подросших детей.