НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 14 декабря 2024, 18:05
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Мария Погребняк похвасталась результатами пластики у Тимура Хайдарова

Мария Погребняк похвасталась результатами пластики у Тимура Хайдарова

© Starface.ru

Мария Погребняк похвасталась результатами пластики у Тимура Хайдарова. Об этом стало известно из соцсетей.

Модель Мария Погребняк вернулась после операции у Тимура Хайдарова домой. В клинике она провела несколько дней. Бывшей жене футболиста Павла Погребняка провели операции на лице, груди и животе.

В блоге Погребняк показала новый облик спустя две недели после операции и уточнила, что это еще не окончательный результат.

«Я в полном восторге от своего преображения и основываясь на своём личном опыте, хочу сказать, что эти замечательные специалисты — настоящие профессионалы своего дела. Их уникальный подход заключается в том, что они чувствуют, как сделать так, чтобы раскрыть женскую красоту», — рассказала она.

Мария Погребняк похвасталась результатами пластики у Тимура Хайдарова

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В комментариях под записью подруга Погребняк Ольга Бузова похвалила ее новую внешность.

«Зай, ну ты у меня всегда офигенно выглядела! Сегодня рассмотрю тебя. Главное, что ты довольна, люблю», — написала певица.

Ранее мы писали о том, что хирург Хайдаров назвал непростой операцию, которую сделал Марии Погребняк.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Мария Погребняк
пластическая операция