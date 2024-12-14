Мария Погребняк похвасталась результатами пластики у Тимура Хайдарова
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Мария Погребняк похвасталась результатами пластики у Тимура Хайдарова. Об этом стало известно из соцсетей.
Модель Мария Погребняк вернулась после операции у Тимура Хайдарова домой. В клинике она провела несколько дней. Бывшей жене футболиста Павла Погребняка провели операции на лице, груди и животе.
В блоге Погребняк показала новый облик спустя две недели после операции и уточнила, что это еще не окончательный результат.
«Я в полном восторге от своего преображения и основываясь на своём личном опыте, хочу сказать, что эти замечательные специалисты — настоящие профессионалы своего дела. Их уникальный подход заключается в том, что они чувствуют, как сделать так, чтобы раскрыть женскую красоту», — рассказала она.
В комментариях под записью подруга Погребняк Ольга Бузова похвалила ее новую внешность.
«Зай, ну ты у меня всегда офигенно выглядела! Сегодня рассмотрю тебя. Главное, что ты довольна, люблю», — написала певица.
Ранее мы писали о том, что хирург Хайдаров назвал непростой операцию, которую сделал Марии Погребняк.