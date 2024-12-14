Мария Погребняк похвасталась результатами пластики у Тимура Хайдарова. Об этом стало известно из соцсетей.

Модель Мария Погребняк вернулась после операции у Тимура Хайдарова домой. В клинике она провела несколько дней. Бывшей жене футболиста Павла Погребняка провели операции на лице, груди и животе.

В блоге Погребняк показала новый облик спустя две недели после операции и уточнила, что это еще не окончательный результат.

«Я в полном восторге от своего преображения и основываясь на своём личном опыте, хочу сказать, что эти замечательные специалисты — настоящие профессионалы своего дела. Их уникальный подход заключается в том, что они чувствуют, как сделать так, чтобы раскрыть женскую красоту», — рассказала она.