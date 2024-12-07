Хирург Хайдаров рассказал, как прошла операция Марии Погребняк
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После рождения четвертого сына Мария Погребняк решилась прибегнуть к помощи пластического хирурга, чтобы навсегда избавиться от диастаза. За помощью блогер обратилась к звездному хирургу Тимуру Хайдарову. Врач рассказал порталу «Страсти», как прошла операция, и можно ли ее делать через два месяца после родов.
Диастазом называют расхождение прямых мышц живота. Как правило, он возникает после беременности, особенно у стройных девушек, вынашивающих большой плод.
«Во время беременности растягивается не только кожа, но и прямые мышцы живота, передняя брюшная стенка. У многих, конечно, она сокращается, но из-за того, что девушка хрупкая, а плод крупный не всегда эти мышцы сходятся. А особенно в случае, если девушка рожает уже не первый раз, а четвертый, как Мария Погребняк. Из-за диастаза талия становится шире — при расхождении мышц образуется промежуток между мышцами. Операция по устранению диастаза заключается в ушивании прямых мышц живота, то есть мы их возвращаем в исходное положение».
Тимур Хайдаров
Пластический хирург
Как пояснил Тимур Хайдаров, перед каждой операцией пациенту проводят расширенное обследование, в том числе специалисты смотрят уровень гормонов и оценивают общее состояние здоровья. Врачи убедились, что бывшая жена футболиста Павла Погребняка полностью восстановилась после родов — ей также сделали УЗИ и провели необходимые анализы. Все показатели были в норме.
«Операция была непростая, так как были ряд особенностей. Что касаемо результата, я считаю, что мы достигли желаемого результата. Конечно, еще нужно время для восстановления. Мария, увидев результат, насколько я знаю, очень довольна. Но о своих впечатлениях подробнее она расскажет сама».
Тимур Хайдаров
Пластический хирург
Для прохождения реабилитации блогер осталась в клинике. В дальнейшем ей необходимо соблюдать ограничения по физической нагрузке и придерживаться рекомендаций врача.