Хирург Хайдаров рассказал, как прошла операция Марии Погребняк

После рождения четвертого сына Мария Погребняк решилась прибегнуть к помощи пластического хирурга, чтобы навсегда избавиться от диастаза. За помощью блогер обратилась к звездному хирургу Тимуру Хайдарову. Врач рассказал порталу «Страсти», как прошла операция, и можно ли ее делать через два месяца после родов.

Диастазом называют расхождение прямых мышц живота. Как правило, он возникает после беременности, особенно у стройных девушек, вынашивающих большой плод.