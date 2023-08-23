Хайп или сильный поступок: Анна Калашникова оценила скорое возвращение Лады Дэнс на сцену

В начале августа популярная певица Лада Дэнс попала в серьезное ДТП, ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушибы позвоночника. Однако 19 августа артистка уже вышла на сцену в Нижнем Новгороде, из-за чего публика посчитала, что авария была обманом. Анна Калашникова прокомментировала сложившуюся ситуацию в беседе с порталом «А теперь внимание!».

Исполнительница пожелала Ладе Дэнс здоровья и только порадовалась за артистку, узнав, как быстро она смогла восстановиться.

«Ну а чего киснуть? У Лады сильный характер. Я думаю, это не хайп, а сильный поступок, достойный уважения и поддержки», – заявила она.

Интересно, что всего за два дня до выступления певицу навещал в больнице Андрей Малахов. Еще тогда ее голова была перебинтована, а сама она еле сдерживала слезы.

Ранее мы писали, что телеведущая Маша Малиновская раскритиковала передачу «Мужское/Женское».

А теперь давайте выберем девушку, которую вы бы ни за что не позвали на второе свидание.