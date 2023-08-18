Опухшая и прикована к постели: Андрей Малахов навестил Ладу Дэнс в больнице после ДТП

Телеведущий Андрей Малахов навестил певицу Ладу Дэнс в больнице, куда она попала после страшной аварии. Он показал, как сейчас выглядит искалеченная звезда. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Знаменитость опубликовал фото из больницы и намекнул, что снимает шоу о госпитализированной певице. Малахов пришел в палату к поп-диве с цветами и на кадрах целовал ей руку.

«Лада, держись! Скоро в эфире», — написал в соцсетях телеведущий.

Поклонники обратили внимание на измученный вид артистки. Она буквально прикована к постели, опухшая и искалеченная. Многие написали слова поддержки и пожелали скорейшего выздоровления.

Напомним, что в начале августа Лада Дэнс попала в серьезное ДТП, когда возвращалась с очередного концерта. Все произошло на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье. После случившегося артистка попала в больницу, где пребывает до сих пор.

Врачи диагностировали звезде раны лба, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Страшный диагноз о переломе позвоночника не подтвердился. Но женщина все равно ощущает боль при малейшем движении из-за сильного ушиба.

Продюсер певицы говорит, что медики не рекомендуют пациентке общаться по телефону, посетителей к ней тоже не пускают. Лада много думает о жизни и даже всерьез решила отказаться от псевдонима Дэнс.

Ранее мы писали о том, как певица Лада Дэнс после ДТП стала жертвой сексуального извращенца. Из-за этого теперь к ней будут круглосуточно приставлены двое охранников.