«Как Барби»: Алена Шишкова показала кукольное лицо после пластики скул

30-летняя модель Алена Шишкова прячет свое лицо после пластики с помощью нейросети. О предстоящей операции она рассказала подписчикам в начале августа.

Затем девушка выложила первые результаты работы хирурга. Под фотографией поклонники писали, что у нее филлер пошел комками, а скулы стали похожи на шарики.

И вот недавно блогерша снова вышла на связь со свежим снимком. Похоже, что фото было сгенерировано нейросетью, так как Шишкова отметила на нем девушку, которая увлекается искусственным интеллектом.

Поклонники 30-летней модели засыпали ее комплиментами. По их словам, девушка наконец-то начала возвращать свою красоту.

«Шикарная! Определенно, это ваш стиль. Прям флешбэк в 2012 год», «Алена, вы очень красивая! Как Барби!», «Ничего себе, Аленушка, не узнала тебя!» – радовались пользователи Сети.

При этом некоторые фанаты всерьез задумались, зачем Алене Шишковой прятать лицо, выкладывая ненастоящие фотографии, если пластика скул прошла успешно.

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А теперь давайте выберем лучшего и худшего мужа по фотографии.