В синяках и без штанов: Наталья Штурм показала ягодицы после операции по увеличению

Скандальная исполнительница Наталья Штурм показала ягодицы после пластической операции по их увеличению. 57-летняя звезда эстрады не стала стесняться синяков, которые еще не прошли. Она разделась на камеру и исполнила танец. Об этом сообщает Мослента.

Кадры с обновленной фигурой знаменитости появились в ее личном микроблоге. Наталья показала, как выглядят ее ягодицы и упомянула в подписи двух мировых звезд, чьи попы называют выдающимися – Дженнифер Лопес и Ким Кардашьян.

В ролике Штурм двигалась в черном купальнике с сексуальными разрезами. Видно, что попа певицы стала больше, но все еще присутствуют большие фиолетовые синяки. На левой еще и красуется пластырь. Артистка не показывала крупным планом лицо и прикрыла его медицинской повязкой.

Не все поклонники оценили танцы поп-дивы.

«Наташа, а на ту ли операцию вы попали? Вам мозг не задели?», «Балерина Волочкова нервно курит в сторонке», «Что с вами не так? Ну есть же определенные сайты», «Чудит она, а стыдно мне», «Нафталин во всем», — пишут в комментариях.

Напомним, что артистка усовершенствовала лицо, живот и форму ягодиц. Она спонтанно решилась на операцию, но тщательно проконсультировалась со специалистом. Он подобрал ей все то, что необходимо. Посоветовал сделать веки и липосакцию. Операция длилась целых четыре часа!

Ранее певица Наталья Штурм рассказала, что после пластики тела потеряла голос.