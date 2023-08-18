В синяках и без штанов: Наталья Штурм показала ягодицы после операции по увеличению
Певица Штурм разделась на камеру, чтобы показать ягодицы после увеличения.
© Lomohov Anatoly/East News
Скандальная исполнительница Наталья Штурм показала ягодицы после пластической операции по их увеличению. 57-летняя звезда эстрады не стала стесняться синяков, которые еще не прошли. Она разделась на камеру и исполнила танец. Об этом сообщает Мослента.
Кадры с обновленной фигурой знаменитости появились в ее личном микроблоге. Наталья показала, как выглядят ее ягодицы и упомянула в подписи двух мировых звезд, чьи попы называют выдающимися – Дженнифер Лопес и Ким Кардашьян.
В ролике Штурм двигалась в черном купальнике с сексуальными разрезами. Видно, что попа певицы стала больше, но все еще присутствуют большие фиолетовые синяки. На левой еще и красуется пластырь. Артистка не показывала крупным планом лицо и прикрыла его медицинской повязкой.
Не все поклонники оценили танцы поп-дивы.
«Наташа, а на ту ли операцию вы попали? Вам мозг не задели?», «Балерина Волочкова нервно курит в сторонке», «Что с вами не так? Ну есть же определенные сайты», «Чудит она, а стыдно мне», «Нафталин во всем», — пишут в комментариях.
Напомним, что артистка усовершенствовала лицо, живот и форму ягодиц. Она спонтанно решилась на операцию, но тщательно проконсультировалась со специалистом. Он подобрал ей все то, что необходимо. Посоветовал сделать веки и липосакцию. Операция длилась целых четыре часа!
Ранее певица Наталья Штурм рассказала, что после пластики тела потеряла голос.