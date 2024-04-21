Ирина Дубцова пожаловалась на проблемы со здоровьем после швейцарской прививки

Ирина Дубцова пожаловалась на проблемы со здоровьем после прививки. Певица рассказала в своем Telegram-канале, что у нее поднялась температура до 38,5°C.

Артистка сделала швейцарскую прививку от аллергии, после чего ее состояние только ухудшилось.

«Или реакция такая, или заболела параллельно. Жалуюсь вам», – комментирует Дубцова.

В начале апреля исполнительница хита «Не целуешь» полетела к повзрослевшему сыну в Дубай. Знаменитость захотела отдохнуть вместе с 18-летним наследником и его возлюбленной Тоней Худяковой. Ирина поделилась семейными кадрами с подписчиками в соцсетях.

Ранее мы писали, что Эвелина Бледанс против заключения брачных договоров перед свадьбой. Телеведущая не понимает, как люди, которые собираются идти под венец, могут думать в этот момент о разводе. При этом она не отрицает, что для многих пар брачный договор – это необходимость.

В свою очередь, Михаил Шуфутинский считает составление брачных договоров нормальной практикой, поскольку, по его словам, жизнь непредсказуема.