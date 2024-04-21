«Если судьба бьет, улыбайся»: Эвелина Бледанс выступила с неожиданным заявлением

Эвелина Бледанс поделилась самым ценным советом в своей жизни. Певица рассказала о сокровенном журналистам Kp.ru на вручении премии «Шансон года».

По словам артистки, в любой, даже самой сложной ситуации важно оставаться собой и ничего не бояться.

«Самый важный совет, я считаю, это: будь собой, ничего не бойся, не притворяйся и всегда иди вперед. Даже если тебя судьба бьет, если тебе больно, если ты падаешь без сил, то улыбайся, держи прямую спину и верь в то, что обязательно после черной полосы будет белая», – заявила Бледанс.

Также Эвелина поделилась своим отношением к составлению брачных договоров. Телеведущая не понимает, как люди, решившие пожениться, могут сразу думать о расставании. При этом она осознает, что некоторым парам необходимо заранее оговорить условия в случае возможного развода.

«Я считаю, что мы привыкли, что, если ты любишь человека, ты ему полностью доверяешь. А если ты идешь под венец и тут же говоришь о том, что и как вы поделите, когда разойдетесь, то уже моделируете ситуацию», – пояснила певица.

В свою очередь, Михаил Шуфутинский поддержал моду на брачные договоры. Шансонье убежден, что жизнь непредсказуема и доверие к партнеру должно быть подкреплено некими договоренностями.

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