«Деточки-конфеточки»: Дубцова отдыхает вместе с сыном и его возлюбленной Худяковой

Певица Ирина Дубцова прилетела в Дубай к 18-летнему сыну и его возлюбленной Худяковой. Исполнительница сняла видео с молодыми людьми и опубликовала в соцсетях.

Звезда решила отдохнуть вместе с наследником и его избранницей – дочерью клипмейкера Павла Худякова – Тоней. На кадрах Ирина выглядела радостной рядом с парой.

«Деточки-конфеточки», — написала артистка.

О романе 18-летнего Артема Черницына и Тони Худяковой стало известно в марте этого года. Парень опубликовал в социальных сетях романтическое видео с любимой и признался ей в своих чувствах.

Худякова активно поддерживает свой блог, за которым следит миллион подписчиков. Девушка также профессионально занимается бальными танцами и дважды становилась чемпионкой мира, и она не собирается останавливаться на достигнутом.

Напомним, что Ирина Дубцова воспитывает сына от солиста группы Plazma Романа Черницына. В 2023 году сын знаменитой певицы поступил в МГИМО, где он стал студентом факультета управления и политики. По словам звезды, они с Артемом определились с выбором вуза несколько лет назад, но предпочли не делать об этом заявлений раньше времени. Певица выразила удовлетворение проделанной работой сына и отметила, что он приложил все усилия для успешной сдачи школьных экзаменов.

Ранее певица Анита Цой заявила, что никак не может найти невесту своему сыну. Как оказалось, проблема даже не в красоте, а в уме.