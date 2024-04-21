«Не сделал? До свидания!»: Михаил Шуфутинский о моде на брачные договоры

Михаил Шуфутинский рассказал о своем отношении к составлению брачного договора перед свадьбой. Музыкант уверен, что это нормальная практика, поскольку жизнь непредсказуема. Об этом сообщает Kp.ru.

Знаменитый шансонье появился на красной дорожке премии «Шансон года» в сопровождении певицы MIA BOYKA. Незадолго до этого события музыканты порадовали фанатов совместным клипом на композицию «Помада на щеке».

На вопрос журналистов о брачном договоре молодая спутница Шуфутинского ответила четко. Девушка считает составление договора обязательным условием.

Исполнитель хита «Наколочка» согласился со словами Бойко.

«Мы с Мией решили, что он необходим в ее будущей семейной жизни. Все непредсказуемо. И мы не должны друг друга обижать. Мы пары, должны друг другу верить. А чтобы мы верили, это должно быть подкреплено какими-то четкими договоренностями», – заявил Михаил Шуфутинский.

Также у певцов спросили, сколько времени мужчине нужно, чтобы сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной. Мия ответила, что в этом случае медлить не стоит.

«Я считаю, что девушка должна давать парню 90 дней. Если он ее хочет добиться, то он за 90 дней должен проявить себя, а потом, когда вы уже встречаетесь, чего тянуть?» – пояснила звезда.

Бойко добавила, что, если парень долго не делает предложение, он просто ищет себе вариант получше.

«Ровно год для того, чтобы сделать предложение. Не сделал? До свидания!» – подчеркнула исполнительница.

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