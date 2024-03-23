«Иначе сил не было бы»: как Ксения Собчак справляется со стрессом после новостей о теракте

Ксения Собчак призналась, что справиться с тревожными мыслями после недавних трагических событий ей помогает только работа. Об этом журналистка заявила в своем Telegram-канале.

«Спасаюсь только работой вместе со своими ребятами в редакции. Иначе сил пережить этот ужас не было бы», – подчеркнула жена Константина Богомолова.

Телеведущая, как и другие звезды шоу-бизнеса, эмоционально отреагировала на теракт в «Крокус Сити Холле». Ксения объявила, что в ближайшее время не будет публиковать какой-либо развлекательный контент.

В конце она добавила, что нет ничего важнее жизни и здоровья родных.

«Берегите себя и близких. Важнее нет ничего», – заключила Собчак.

Напомним, 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять в мирных граждан. Некоторым очевидцам удалось спастись, и на следующий день они вернулись к сгоревшему «Крокусу», чтобы забрать оставленные на парковке машины.

Ранее мы писали, что Оскар Кучера уехал из «Крокуса» за 15 минут до начала стрельбы.