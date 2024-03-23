«Уехал за 15 минут до начала стрельбы»: Оскар Кучера рассказал о теракте в «Крокус Сити Холле»

Накануне, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске несколько неизвестных устроили стрельбу. В результате пострадало более 100 человек. На месте событий оказались и звезды шоу-бизнеса. Актер и телеведущий Оскар Кучера рассказал о пережитом в своем Telegram-канале.

Телеведущий Оскар Кучера в личном блоге признался, что он с семьей оказался в эпицентре событий.

«Я только что забрал жену из „Крокуса“. Я сам уехал оттуда за 15 минут до начала стрельбы. Сидел в паркинге», — написал Оскар Кучера сразу после публикации сообщения о теракте.

Однако актер не сообщил, находилась ли его супруга Юлия внутри здания. По словам телеведущего, его жена столкнулась с трудностями при попытке покинуть место происшествия.

«Жена говорит, она пыталась остановить какую-нибудь машину, чтобы ее подвезли, но ни одна не остановилась», — рассказал Оскар Кучера.

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошел теракт. Злоумышленники проникли в здание с оружием и открыли стрельбу. По предварительным данным, в результате происшествия пострадало более 180 человек.

Ранее сообщалось о том, что внутри «Крокус Сити Холла» во время теракта находились комментатор Виктор Гусев с супругой, а также актер Сергей Светлаков вместе с семьей.