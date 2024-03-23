«Подумали, что это часть шоу»: пожилая пара рассказала, как они спаслись во время теракта в «Крокусе»

Люди, которым удалось спастись во время теракта в «Крокусе», возвращаются к сгоревшему концертному залу. У многих из них на парковке остались автомобили. Об этом сообщает Kp.ru.

Стражи правопорядка окружили здание и не подпускают близко к нему журналистов и мирных граждан. Очевидцы теракта начинают подъезжать к концертному залу с целью забрать оставленные на парковке машины. Среди них оказалась пожилая пара.

«Мы были на бельэтаже. Это нас и спасло. Честно говоря, когда началась стрельба, многие сразу не поняли, не испугались – подумали, что это часть шоу. Это потом уже, когда зрители начали падать, кто-то закричал и все побежали. Стрелков мы не видели», – рассказывает пожилой мужчина.

Гражданин пришел на концерт рок-группы «Пикник» вместе со своей супругой. Им удалось спуститься на второй этаж, после чего сотрудники ЧОП вывели их через боковой выход.

«Мы не стали ждать. Мы сразу ушли в метро. У нас дома дочь, внуки. О них сразу подумали. Понятно было, что произошло что-то ужасное. А потом уже, дома, когда начали читать новости и смотреть видео... Сказали друг другу: у нас сегодня второй день рождения!» – добавила женщина.

Напомним, 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в «Крокус» ворвались несколько вооруженных человек. Они открыли огонь по гостям и охране. Террористы убили более 80 мирных граждан, в числе погибших трое детей.

Ранее мы писали, что Иосиф Пригожин пожелал гореть в аду стрелявшим в «Крокусе».