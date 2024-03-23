«Сердце разрывается от бессилия и боли!»: Орбакайте, Бикович, Ивлеева и другие звезды о теракте в «Крокусе»

Ужасная трагедия, случившаяся 22 марта в «Крокус Сити Холле», потрясла россиян. Соболезнования семьям погибших при теракте выразили в своих микроблогах и звезды шоу-бизнеса.

Певец Дима Билан рассказал на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ), что он узнал о случившемся, когда был на съемках. Он увидел обеспокоенные лица съемочной группы, коллег и стилистов. В этот момент артист понял: случилось страшное.

«Мои соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим!» — сказал он.

Соболезнования погибшим выразила и вернувшаяся в Россию из США певица Кристина Орбакайте. Она заявила, что скорбит вместе с россиянами.

«Мир содрогается от беспощадного насилия! Почему должны погибать мирные люди? Сердце разрывается от бессилия и боли!», — написала она.

Сербско-российский актер Милош Бикович отметил, что террористы открыли огонь во время Великого поста и священного месяца Рамадана. Звезда фильма «Холоп» попросил написать в комментариях под его постом, если кому-то из пострадавших нужна какая-либо помощь. Он призвал россиян проявить солидарность.

Высказалась по поводу конфликта и скандально известная блогер Настя Ивлеева. Она назвала трагедию «страшной».

«Я понимаю, что никаких слов не хватит, чтобы утешить боль тех, кто потерял близких, и поддержать тех, чья жизнь сейчас находится в руках медиков», — добавила она.

Ранее выразил соболезнования семьям погибших при теракте в «Крокусе» бывший первый вице-президент Crocus Group, сын владельца «Крокус сити» певец Эмин Агаларов.