Готова выступать за алкоголь: певица Алена Апина пожалела организаторов гастролей

Недавно в Сети появился райдер эстрадной певицы Алены Апиной. В списке требований к организатором у артистки есть пара необычных пунктов. Например, она просит оставлять ей в гримерке бутылку белого сухого и красного сухого вина, но только не дешевле 700 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Как и многие другие звезды, Алена Апина требует оплатить ей перелет в бизнес-классе и номер люкс. В ее гримерной должны стоять вода, фрукты, чай, кофе, колбасы, рыба и алкоголь. Но, что более интересно, для нее и ее команды должны подготовить бутылку белого сухого и красного сухого стоимостью не ниже 700 рублей, а также бутылку игристого вина брют не дешевле 1000 рублей.

В отличие от Апиной, другая популярная певица Люся Чеботина не скромничала при составлении своего райдера. Так, организаторам нужно доставить в ее гримерку террариум с удавом и аквариум с гусеницами.

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