Частный самолет и террариум с удавом: райдер Люси Чеботиной удивил всех

Райдер исполнительницы хита «Солнце Монако» Люси Чеботиной полон сюрпризов. Например, в списке требований к организаторам есть аквариум с гусеницами и террариум с удавом. На это обратило свое внимание издание Super.

В райдере указано, что в гримерной Чеботиной обязательно должны стоять аквариум с гусеницами и террариум с удавом. Причем, размер удава нужно согласовать заранее с директором артистки.

Но, как оказалось, Люся вовсе не фанатка змей или гусениц. Это необычное условие нужно лишь для проверки организаторов мероприятия. Они должны внимательно изучить весь перечень требований и связаться с директором певицы по спорным вопросам.

Однако, кроме нестандартных условий, в райдере числятся и вполне понятные запросы. Так, девушка требует перелет на частном самолете, водителя на «майбахе» не позднее 2015 года выпуска и стопроцентную предоплату выступления.

Не менее интересен райдер Ирины Аллегровой. Продюсер Сергей Лавров рассказал, что во время гастролей певица требовала арендовать целый вагон, если поездки проходили на поезде.