Частный самолет и террариум с удавом: райдер Люси Чеботиной удивил всех
Певица Люся Чеботина включила в райдер террариум с удавом для проверки организаторов.
Источник: Komsomolskaya Pravda/East News
Райдер исполнительницы хита «Солнце Монако» Люси Чеботиной полон сюрпризов. Например, в списке требований к организаторам есть аквариум с гусеницами и террариум с удавом. На это обратило свое внимание издание Super.
В райдере указано, что в гримерной Чеботиной обязательно должны стоять аквариум с гусеницами и террариум с удавом. Причем, размер удава нужно согласовать заранее с директором артистки.
Но, как оказалось, Люся вовсе не фанатка змей или гусениц. Это необычное условие нужно лишь для проверки организаторов мероприятия. Они должны внимательно изучить весь перечень требований и связаться с директором певицы по спорным вопросам.
Однако, кроме нестандартных условий, в райдере числятся и вполне понятные запросы. Так, девушка требует перелет на частном самолете, водителя на «майбахе» не позднее 2015 года выпуска и стопроцентную предоплату выступления.
Не менее интересен райдер Ирины Аллегровой. Продюсер Сергей Лавров рассказал, что во время гастролей певица требовала арендовать целый вагон, если поездки проходили на поезде.