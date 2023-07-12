Госпитализированный сын актера Михаила Ефремова отказался принимать лекарства

31-летний актер Николай Ефремов, который сейчас находится в больнице после падения с третьего этажа, отказывается принимать необходимые препараты. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

30 июня сын Михаила Ефремова и Евгении Добровольской выпал из окна своей квартиры с третьего этажа в районе Москворечье-Самбурово. Актеру уже удалили часть костей таза и сделали трепанацию черепа, поскольку в правой части мозга начала скапливаться жидкость.

Врачи жалуются, что Николай относится к медперсоналу негативно. Он утверждает, что не хочет лечиться. Медики предполагают, что такое поведение молодого человека вызвано синдромом отмены.

11 июля Николай Ефремов перенес очередную операцию после происшествия, ему лечили сломанный локтевой отросток. На данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное. Он ест, дышит и разговаривает без какой-либо посторонней помощи. С помощью КТ врачи выявили у Ефремова пневмонию.

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