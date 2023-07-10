Мужчина внезапно вышел из комы после решения о трансплантации его органов

В Великобритании 28-летний пациент внезапно вышел из комы после принятия решения о передачи его органов для трансплантации. Об этом сообщается на сайте Lenta.Ru со ссылкой на издание Lad Bible.

Источник утверждает, что житель попал в больницу в апреле с тяжелой черепно-мозговой травмой. Во время вечерней прогулки некий Бен Дэвис ударил его по затылку, после чего пострадавший упал, ударился головой о мостовую и потерял сознание.

Врачи провели несколько операций, но не смогли вывести человека из комы. По словам медиков, мужчина находился в вегетативном состоянии. Они утверждали, что пострадавший никогда бы из него не вышел.

Специалисты рекомендовали родственникам принять решение об отключении мужчины от аппарата. Они уговаривали отдать его органы для трансплантации. Но после этого пациент внезапно пришел в себя и начал подавать признаки осознанной деятельности. Пострадавший способен общаться только при помощи движения глаз из-за тяжелых повреждений мозга.

Нападавшего Бена Дэвидса приговорили к двум годам и четырем месяцам тюрьмы. В суде отец пострадавшего заявил следующее.

«Ему потребуется уход до конца дней. В целом будущее моего сына выглядит довольно мрачным», – сказал родственник.

Отмечается, что родные жертвы создали страницу на краудфандинговой платформе, где любой желающий может пожертвовать сумму на его лечение.

Ранее мы писали о том, как в Пакистане 30-летний мужчина заразился пожирающей мозг амебой и умер.