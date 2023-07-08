Николаю Ефремову удалили несколько костей таза после падения с третьего этажа

Актеру Николаю Ефремову удалили часть костей таза, которые не получится восстановить после падения с третьего этажа.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, ему провели пять операций, при этом сын звездного отца Михаила Ефремова до сих пор находится в тяжелом состоянии.

Сейчас Николай в сознании, при этом он не ориентируется в пространстве. По всему телу у актера ссадины, ушибы и кровоподтеки. Накануне ему предоставили аппарат для фиксации тела. Актеру также удалили и срастили несколько костей таза.

Ему диагностирована кататравму — общее название для повреждений после падения с высоты. У актера также закрытая черепно-мозговая травма, травма грудной клетки, ушиб легких и переломы костей таза, бедра и локтя.

Напомним, 31-летний Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры на юге Москвы. Как сообщают соседи потерпевшего, Николай злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра. Он был госпитализирован в больницу с переломом бедра и костей таза.