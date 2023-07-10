SHOT: сыну Михаила Ефремова и Евгении Добровольской сделали трепанацию черепа

Актеру Николаю Ефремову вскрыли череп после падения с третьего этажа. Врачи обнаружили уплотнение на месте ушиба – в лобной доле.

Об операции сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, медики сделали трепанацию, потому что в правой части мозга стала скапливаться жидкость. Она нарушала поступление кислорода.

Врачи также установили проточно-промывную систему, предназначенную для очистки раны.

Напомним, 31-летний сын актеров Михаила Ефремова и Евгении Добровольской выпал из окна в конце июня. Он попал в реанимацию с переломами.

На днях Ефремову удалили часть костей таза. Говорилось, что он находится в тяжелом состоянии: актер в сознании, но не ориентируется в пространстве. При падении он получил черепно-мозговую травму, ушиб легких и другие повреждения.