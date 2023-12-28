Филипп Киркоров обратился к юристам, опасаясь потерять звание народного артиста

На фоне скандала, разгоревшегося после «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой, певец Филипп Киркоров решил обратился за помощью юристов. Артист опасается, что Минкульт прислушается к требованиям общественников и лишит его звания народного артиста.

По данным Telegram-канала Mash, исполнитель хита «Цвет настроения синий» также попытался найти лазейку и спастись от отмены концертов после посещения нашумевшей almost naked вечеринки.

Киркоров обратился за разъяснениями к юристам, которые помогали ему заключить договор с музыкальным лейблом Warner Music в России. Консультация продлилась около часа, после чего Филипп Бедросович с грустным видом вышел на улицу.

«Живём дальше», - сказал 56-летний артист, сел в ожидавшую его машину и уехал.

Напомним, Настя Ивлеева организовала вечеринку в московском клубе «Мутабор» с провокационным дресс-кодом. Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, Глюкоза, Ксения Собчак и другие поддержали идею и пришли полуголыми. После мероприятия разгорелся скандал, всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее мы писали, что федеральные российские телеканалы объявили бойкот Киркорову. Впервые за последние тридцать лет новогодние эфиры могут пройти без участия поп-короля.

Кроме того, изображение певца исчезло с постера новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все», который покажут в эфире телеканала ТНТ вечером 31 декабря.

А позже в описании к новогоднему фильму «Самоирония судьбы», вышедшему в 2022 году, также произошли изменения. Из списка актеров исчез певец Филипп Киркоров.