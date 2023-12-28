Филиппа Киркорова убрали из списка актеров в новогоднем фильме 2022 года «Самоирония судьбы»

В описании к новогоднему фильму «Самоирония судьбы», вышедшему в 2022 году на телеканале ТНТ, произошли изменения. Из списка актеров исчез певец Филипп Киркоров, ставший участником скандальной «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой.

Как отмечает Telegram-канал Baza, в описании на канале Premier фамилии 56-летнего артиста нет, однако его фото присутствует на афише.

При этом в «Самоиронии судьбы» Киркоров сыграл одну из главных ролей – Ипполита Бедросовича.

Ранее изображение певца исчезло с постера новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все», который покажут в эфире телеканала ТНТ вечером 31 декабря. На месте Киркорова в образе Петра I появился портрет комика Павла Воли в роли посла. При этом пока неизвестно, останется ли Киркоров в самом фильме, или же сцены с его участием будут вырезаны.

Причиной отмены участия артистов в новогодних программах стала вечеринка, организованная Ивлеевой. Мероприятие посетили Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие. Многие из них поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После вечеринки всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее мы писали, что федеральные российские телеканалы объявили бойкот Филиппу Киркорову. Впервые за последние тридцать лет новогодние эфиры могут пройти без участия поп-короля.