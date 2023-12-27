Филипп Киркоров исчез с афиши новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все»

Изображение певца Филиппа Киркорова исчезло с постера новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все», который покажут в эфире телеканала ТНТ вечером 31 декабря. При этом сыгравшей Барби певице Анне Asti повезло немного больше – ее персонажа не стали удалять с афиши, но лицо спрятали за крупными очками.

На месте же Киркорова в образе Петра I появился портрет комика Павла Воли в роли посла. Новый постер уже разместили на сайте телеканала и странице комедии в онлайн-кинотеатре Premier.

При этом пока неизвестно, останется ли Киркоров в самом фильме, или же сцены с его участием будут вырезаны, сообщает Telegram-канал Baza.

Причиной отмены участия артистов в новогодних программах стала вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой. Мероприятие посетили Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие. Многие из них поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После вечеринки всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее мы писали, что федеральные российские телеканалы объявили бойкот Филиппу Киркорову. Впервые за последние тридцать лет новогодние эфиры могут пройти без участия поп-короля.