«Ест одни бакинские помидоры»: Яна Рудковская раскрыла секрет накачанного тела Филиппа Киркорова

Продюсер Яна Рудковская оценила стройную фигуру и внезапно появившиеся у Филиппа Киркорова бицепсы. По ее мнению, никакая пластическая операция не даст такой результат.

Яна заверила, что исполнитель хита «Цвет настроения синий» активно занимается спортом, а также соблюдает строгую диету.

«Как он держит себя в форме и ест одни бакинские помидоры, мы это знаем. Если раньше Филипп пил кока-колу….Честно говоря, я не могу вспомнить ни одного случая, чтобы Филипп пропустил какое-нибудь чаепитие или какой-нибудь бутерброд не утащил….сейчас это просто полная диета», - заявила Рудковская Telegram-каналу «Звездач».

Напомним, на открытии «Новой волны» Филипп Киркоров вышел к журналистам в черной майке без рукавов, подчеркнувшей стройность и накачанное тело артиста. По словам певца, чтобы поддерживать форму, он записался в спортзал и занимается там по 5 часов в день.

При этом пластический хирург Владимир Плахотин заверил, что такие мышцы получены в результате операции, так как размеры предплечий и плеч не соответствуют, хотя обычно при занятиях спортом предплечья тоже растут.

Также внимание СМИ привлекли многочисленные татуировки на теле Филиппа. Однако он попытался убедить журналистов, что это хна, которая скоро смоется.