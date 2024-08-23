«Для истории и потомства»: Киркоров изнуряет себя тренировками ради хорошей формы

Филипп Киркоров заявил, что записался в спортзал и занимается там по 5 часов в день. Об этом сообщает Kp.ru.

В Сочи состоялось открытие «Новой волны». Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и Киркоров. Артист вышел к журналистам в черной майке без рукавов и брюках, сидящих по фигуре. Сотрудники СМИ отметили стройность и накаченное тело Филиппа. По словам певца, чтобы поддерживать форму, он записался в спортзал и занимается там по 5 часов в день.

«Чем старше становимся, тем больше хочется сохранить себя для потомства и для истории в хорошей форме. У меня каждое утро начинается в 5 утра с плавания, потом два часа тренажерный зал, планки, подтяжки. С 5 до 10 утра я занимаюсь физкультурой каждый день. Только спорт помогает держать себя в форме», — высказался певец.

Также журналисты заметили, что на теле Филиппа появились новые татуировки.

Ранее 57-летний певец Филипп Киркоров дал потрогать бицепс журналистам в Сочи. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Лариса Долина отказалась выходить к прессе в Сочи, испугавшись «запрещенных вопросов».