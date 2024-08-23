«Распространенная операция у мужчин»: рельефные мускулы Филиппа Киркорова назвали заслугой пластического хирурга

Пластический хирург Владимир Плахотин прокомментировал бицепсы певца Филиппа Киркорова, которые он демонстрировал на «Новой волне» в Сочи. Специалист заявил, что такие мышцы получены в результате операции.

Комментарий врача приводит Telegram-канал «Светский хроник».

Плахотин увидел, что размеры предплечий и плеч не соответствуют, хотя обычно при занятиях спортом предплечья тоже растут.

«Внизу рука тоненькая, сверху широкая… Вероятно, в область бицепсов здесь могли подкачать жирок, который убрали со спины и других мест. Это распространенная операция у мужчин», - сказал пластический хирург.

Он добавил, что когда на задней стороне плеча подвисает кожа, возможны два варианта решения проблемы: либо убираются жир и кожа, либо подкачивается жир. В результате исчезает дряблость, а спереди появляются рельефные мускулы.

Плахотин поздравил хирурга с отличным результатом и обратил внимание на то, насколько доволен итогом сам артист.

Ранее сообщалось, что Киркоров дал потрогать бицепс журналистам в Сочи. Также артист рассказал о ежедневных занятиях спортом и подтягиваниях по 70 раз.