НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 24 августа 2024, 10:42
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«Конечно, все это смоется»: Филипп Киркоров раскрыл правду о своих татуировках

Филипп Киркоров заявил, что татуировки на его теле ненастоящие и скоро смоются.
«Конечно, все это смоется»: Филипп Киркоров раскрыл правду о своих татуировках

© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Певец Филипп Киркоров, поразивший своим новым имиджем всех присутствовавших на открытии конкурса «Новая волна» в Сочи, признался, что многочисленные татуировки на его теле ненастоящие.

«Смоется все, конечно. О чем вы говорите? Татуаж, или как это называется? Гуашь? Хна! Конечно, все это смоется», — приводит Леди Mail.ru слова исполнителя хита «Цвет настроения синий».

При этом один из представителей СМИ поспешил сделать Киркорову комплимент, отметив, что татуировки ему очень идут: «минус 20 сразу», - сказал журналист.

В ответ Киркоров кокетливо махнул рукой и произнес: «Ай, все это смоется завтра….конечно, смоется».

Ранее Филипп Киркоров продемонстрировал свои внезапно появившиеся бицепсы и заявил, что записался в спортзал и занимается там по пять часов в день. При этом пластический хирург Владимир Плахотин заверил, что такие мышцы получены в результате операции, так как размеры предплечий и плеч не соответствуют, хотя обычно при занятиях спортом предплечья тоже растут.

Источник фото:Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Леди Mail.ru
Автор:Анна Воробьева
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