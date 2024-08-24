«Конечно, все это смоется»: Филипп Киркоров раскрыл правду о своих татуировках

Певец Филипп Киркоров, поразивший своим новым имиджем всех присутствовавших на открытии конкурса «Новая волна» в Сочи, признался, что многочисленные татуировки на его теле ненастоящие.

«Смоется все, конечно. О чем вы говорите? Татуаж, или как это называется? Гуашь? Хна! Конечно, все это смоется», — приводит Леди Mail.ru слова исполнителя хита «Цвет настроения синий».

При этом один из представителей СМИ поспешил сделать Киркорову комплимент, отметив, что татуировки ему очень идут: «минус 20 сразу», - сказал журналист.

В ответ Киркоров кокетливо махнул рукой и произнес: «Ай, все это смоется завтра….конечно, смоется».

Ранее Филипп Киркоров продемонстрировал свои внезапно появившиеся бицепсы и заявил, что записался в спортзал и занимается там по пять часов в день. При этом пластический хирург Владимир Плахотин заверил, что такие мышцы получены в результате операции, так как размеры предплечий и плеч не соответствуют, хотя обычно при занятиях спортом предплечья тоже растут.