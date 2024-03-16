Елена Ханга высказалась об участии наследников знаменитостей в «Фабрике звезд»

Телеведущая Елена Ханга высказалась об участии детей известных людей на «Новой Фабрике звезд». Она пожалела гендиректора ТНТ Тину Канделаки, чей сын Лео подвергся жесткой критике в Сети и покинул проект первым.

«На мой взгляд, у таких детей градус ответственности выше во всех сферах жизни. Потому что и внимания к ним больше. Одна ошибка — и тебя воспринимают как провал, который не дотягивает по уровню таланта до знаменитого родителя», — написала в личном блоге 61-летняя Ханга.

При этом она выразила уверенность, что Тина Канделаки знала, через что пройдется пройти ее сыну, но не отказалась от идеи «продвинуть» его.

«Тина (большой телевизионный начальник) точно понимала, что поток хейта на нее обвалится. С другой стороны, могу представить, насколько больно ей как матери читать все эти злые комментарии в соцсетях», — отметила Елена.

Телеведущая также подчеркнула, что наставникам тоже приходится нелегко, так как любой их выбор в пользу «звездного» ребенка, а не участника из народа будет расценен как сговор.

Ханга призналась, что против карьеры дочери на телевидении, но если она вдруг проявит инициативу, то мешать не будет, но и содействовать не собирается.

Ранее Тина Канделаки объяснила, почему в шоу «Новая Фабрика звезд» из 17 мест четыре заняли дети российских знаменитостей. Этот факт вызвал негодование зрителей. По мнению Тины, если бы все было «куплено», на эстраде остались бы только отпрыски известных людей.

Также сообщалось, что участник «Новой Фабрики звезд» Никита Уфимцев, которому Лео Канделаки уступил место в проекте, назвал предателями голосовавших против него «фабрикантов».

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