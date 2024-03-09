Тина Канделаки оправдалась за участие детей знаменитостей на «Фабрике звезд»

Глава ТНТ Тина Канделаки объяснила, почему в шоу «Новая Фабрика звезд» из 17 мест четыре заняли дети российских знаменитостей. Этот факт вызвал негодование зрителей, поэтому Канделаки, сын которой также принимает участие в программе, решила выступить с заявлением.

«Я хочу объяснить одну простую вещь. Вы знаете, можно сколько хочешь быть чьим-то сыном или чьей-то племянницей. Но аудиторию невозможно заставить полюбить артиста. Аудитория может полюбить только того артиста, который своим талантом трогает сердца людей», — приводит StarHit слова медиаменеджера.

По мнению Тины, если бы все было «куплено», на эстраде остались бы только отпрыски знаменитостей.

«Вы даже представить не можете, какое количество детей известных родителей хочет стать звездами и не становится», - заключила она.

Ранее Тина призналась, что как мама очень переживает и болеет за сына Лео Канделаки. Она выразила надежду, что ему обязательно повезет на «Новой Фабрике звезд».

Вместе с тем, Лео Канделаки в последний момент оказался в числе участников шоу «Новая Фабрика звезд» на ТНТ благодаря Сергею Шнурову. При этом лидер рок-группы «Ленинград» сразу же номинировал его на вылет.