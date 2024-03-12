Участник «Новой Фабрики звезд» Никита Уфимцев рассказал о предательстве на шоу

Участник «Новой Фабрики звезд» Никита Уфимцев, которому сын главы ТНТ Тины Канделаки Лео уступил место в проекте, назвал предателями голосовавших против него «фабрикантов».

«Я чувствовал предательство со стороны других людей. Общение с ними будет происходить так же, просто теперь понятно, что этим людям не стоит сильно доверять», - приводит слова начинающего артиста StarHit.

Во время голосования «на вылет» участники шоу поддержали Лео Канделаки, однако он передал свои голоса Уфимцеву и покинул проект, бросив микрофон на сцену.

Ранее Тина Канделаки объяснила, почему в шоу «Новая Фабрика звезд» из 17 мест четыре заняли дети российских знаменитостей. Этот факт вызвал негодование зрителей. По мнению Тины, если бы все было «куплено», на эстраде остались бы только отпрыски известных людей.

Также сообщалось, что сын бывшего художественного руководителя балета Большого театра Сергея Филина пожаловался на тяжелые условия жизни в проекте «Новая Фабрикя звезд». Александр рассказал, что ему негде спать.