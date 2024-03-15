«Новая Фабрика звезд»: чем перезапуск отличается от оригинала, и кто теперь круто попал на ТВ

На телеканале ТНТ стартовала «Новая Фабрика звезд» - перезапуск легендарного проекта 2000-х годов. О том, что компания «ВайТ Медиа», известная по «Маске», «Аватару» и «Конфетке», решила взяться за возрождение шоу, стало известно еще и в июне 2023 года. Уже тогда мнения по этому поводу сильно разнились – одни зрители были рады вновь увидеть полюбившийся в нулевых формат, а другие посчитали, что на современном телевидении уже не место этой программе.

3 марта 2024 года премьера состоялась, и 17 молодых вокалистов заехали в звездный дом. Теперь зрители 24/7 будут наблюдать за их жизнью, репетициями и выступлениями. И через 3 месяца станет понятно, кто из них действительно «круто попал на ТВ».

11 сезонов «Фабрики звезд»: самые известные участники, романы и скандалы

Новое реалити-шоу в формате, которого раньше не было на отечественном телевидении, появилось в начале 2000-х годов и довольно быстро набрало популярность. Зрители полюбили «Фабрику» с первых выпусков, ведь они могли смотреть не только выступления молодых артистов на сцене, но и наблюдать за их жизнью. И именно благодаря востребованности у аудитории проект просуществовал почти 10 лет и стал одним из самых успешных на российской ТВ.

В первом сезоне создатели шоу отобрали из тысячи участников всего 16 конкурсантов, среди них самыми яркими были Сати Казанова, Алексей Кабанов, Михаил Гребенщиков, Саша Савельева, Ирина Тонева. Продюсером дебютной «Фабрики» был Игорь Матвиенко. Под его руководством образовались группы «Корни» и «Фабрика», занявшие в финале первое и второе место соответственно.

На следующий год после награждения первых победителей стартовал новый сезон, который приумножил успех предыдущего. Матвиенко уступил место художественного руководителя Максиму Фадееву, а свой путь к славе начали Юлия Савичева, Дмитрий Асташенок, Пьер Нарцисс, Мария Ржевская, Елена Темникова, Ираклий Пирцхалава, Елена Терлеева и другие молодые исполнители. Первое место заняла 16-летняя Полина Гагарина.

В последующие годы через «Фабрику» проходили многие артисты, которые на данный момент являются звездами шоу-бизнеса. Среди них рэпер Тимати, у которого был один из самых обсуждаемых романов на проекте с Алексой. При этом отношения пары были довольно скандальными, так как вокалистке на тот момент было всего 15 лет, а ее возлюбленному 21 год. Также много обсуждений у зрителей вызывала связь Никиты Малинина и несовершеннолетней Маши Вебер. На шоу они постоянно находились вместе и даже записывали совместные треки. Однако после завершения реалити раскрылось, что все их взаимодействия были заранее прописаны продюсерами для увеличения просмотров.

Отметим, что создатели «Фабрики звезд» действительно делали все, чтобы подогревать интерес у зрителей. Это сейчас спустя много лет подтверждают и сами бывшие участники. Как говорится, плохой пиар – тоже пиар, и в нулевых этим активно пользовались. Несмотря на постоянные возмущения поклонников по поводу «проплаченных мест», практически в каждом сезоне можно было встретить хотя бы одного звездного наследника или же «фабриканта», попавшего по знакомству. Так, обвиняли в подобном Сашу Савельеву, общавшуюся с Димой Биланом и Юрием Айзеншписом, Стаса Пьеху, Никиту Малинина и многих других. К ним же причисляли и Прохора Шаляпина, считая, что он является родственником знаменитого Федора Шаляпина. Однако позднее стало известно, что певец просто взял псевдоним перед тем, как прийти в реалити.