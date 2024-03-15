«Новая Фабрика звезд»: чем перезапуск отличается от оригинала, и кто теперь круто попал на ТВ
© Кадр из "Новой Фабрики звезд"
На телеканале ТНТ стартовала «Новая Фабрика звезд» - перезапуск легендарного проекта 2000-х годов. О том, что компания «ВайТ Медиа», известная по «Маске», «Аватару» и «Конфетке», решила взяться за возрождение шоу, стало известно еще и в июне 2023 года. Уже тогда мнения по этому поводу сильно разнились – одни зрители были рады вновь увидеть полюбившийся в нулевых формат, а другие посчитали, что на современном телевидении уже не место этой программе.
3 марта 2024 года премьера состоялась, и 17 молодых вокалистов заехали в звездный дом. Теперь зрители 24/7 будут наблюдать за их жизнью, репетициями и выступлениями. И через 3 месяца станет понятно, кто из них действительно «круто попал на ТВ».
11 сезонов «Фабрики звезд»: самые известные участники, романы и скандалы
Новое реалити-шоу в формате, которого раньше не было на отечественном телевидении, появилось в начале 2000-х годов и довольно быстро набрало популярность. Зрители полюбили «Фабрику» с первых выпусков, ведь они могли смотреть не только выступления молодых артистов на сцене, но и наблюдать за их жизнью. И именно благодаря востребованности у аудитории проект просуществовал почти 10 лет и стал одним из самых успешных на российской ТВ.
В первом сезоне создатели шоу отобрали из тысячи участников всего 16 конкурсантов, среди них самыми яркими были Сати Казанова, Алексей Кабанов, Михаил Гребенщиков, Саша Савельева, Ирина Тонева. Продюсером дебютной «Фабрики» был Игорь Матвиенко. Под его руководством образовались группы «Корни» и «Фабрика», занявшие в финале первое и второе место соответственно.
На следующий год после награждения первых победителей стартовал новый сезон, который приумножил успех предыдущего. Матвиенко уступил место художественного руководителя Максиму Фадееву, а свой путь к славе начали Юлия Савичева, Дмитрий Асташенок, Пьер Нарцисс, Мария Ржевская, Елена Темникова, Ираклий Пирцхалава, Елена Терлеева и другие молодые исполнители. Первое место заняла 16-летняя Полина Гагарина.
В последующие годы через «Фабрику» проходили многие артисты, которые на данный момент являются звездами шоу-бизнеса. Среди них рэпер Тимати, у которого был один из самых обсуждаемых романов на проекте с Алексой. При этом отношения пары были довольно скандальными, так как вокалистке на тот момент было всего 15 лет, а ее возлюбленному 21 год. Также много обсуждений у зрителей вызывала связь Никиты Малинина и несовершеннолетней Маши Вебер. На шоу они постоянно находились вместе и даже записывали совместные треки. Однако после завершения реалити раскрылось, что все их взаимодействия были заранее прописаны продюсерами для увеличения просмотров.
Отметим, что создатели «Фабрики звезд» действительно делали все, чтобы подогревать интерес у зрителей. Это сейчас спустя много лет подтверждают и сами бывшие участники. Как говорится, плохой пиар – тоже пиар, и в нулевых этим активно пользовались. Несмотря на постоянные возмущения поклонников по поводу «проплаченных мест», практически в каждом сезоне можно было встретить хотя бы одного звездного наследника или же «фабриканта», попавшего по знакомству. Так, обвиняли в подобном Сашу Савельеву, общавшуюся с Димой Биланом и Юрием Айзеншписом, Стаса Пьеху, Никиту Малинина и многих других. К ним же причисляли и Прохора Шаляпина, считая, что он является родственником знаменитого Федора Шаляпина. Однако позднее стало известно, что певец просто взял псевдоним перед тем, как прийти в реалити.
Что стало с «фабрикантами» после завершения проекта
На сегодняшний день половина российского шоу-бизнеса – это выходцы «Фабрики звезд», что может говорить об успехе проекта. Большинство экс-участников действительно после окончания реалити не оставили музыку и продолжили пробиваться к славе. Отметим, что подобного не смог добиться ни один проект.
Однако все-таки не все вокалисты удержали славу в своих руках после ухода из «Фабрики». Например, яркая Алекса, которой пророчили карьеру на сцене, ушла в тень и перестала выступать почти сразу после окончания шоу. Композитор Игорь Крутой предполагал, что девушке просто не хватило характера, чтобы добиться успеха. Сейчас Алекса является блогером, а музыка в ее жизни осталась только в качестве хобби.
Также быстро погасла звезда Марии Ржевской. Зрителям она навсегда запомнилась одной единственной песней – «Когда я стану кошкой». После этого хитов певица больше не выпускала и увлекалась дизайном интерьеров. То же касается и Корнелии Манго, исполнявшей треки в популярном в 2000-х годах стиле R'n'B. Насколько известно, она окончательно ушла со сцены еще несколько лет назад. В ее блоге указана информация, что она выступает амбассадором бренда глюкометров и пишет картины. Ушел из музыки и один из самых популярных среди девушек «фабрикант» Дмитрий Бикбаев. После реалити он продолжил выступать в дуэте «БиС» вместе с Владом Соколовским, но спустя время разорвал контракт. Причиной стало то, что Дмитрий наблюдал разное отношение к участникам коллектива со стороны продюсера Максима Фадеева. Он признавался, что не хотел мешать строить карьеру коллеге, поэтому сам принял решение прекратить сотрудничество и увлекся театром.
После «Фабрики звезд-4» многих поклонников интересовала судьба также Антона Зацепина, который проиграл в финале Ирине Дубцовой. В последнее время артист все чаще стал мелькать в медийном пространстве, давать интервью СМИ. Однако добиться успеха в шоу-бизнесе у него все равно не выходит. Поэтому он продолжает заниматься музыкой, но в основном зарабатывает на выступлениях на свадьбах и корпоративах.
Что же касается остальных бывших «фабрикантов», то одни из них, например, Юлия Савичева, Дмитрий Колдун, Елена Темникова, Наталья Подольская продолжают выпускать новые песни и собирать награды на музыкальных премиях. А другие, не сумевшие удержаться на вершине, вынуждены довольствоваться лишь воспоминаниями о былой славе.
Возрождение «Фабрики»: формат, правила и участники
3 марта на ТНТ состоялась премьера «Новой Фабрики звезд». Легендарное музыкальное шоу вновь вернулось в телеэфир, продемонстрировав зрителям обновленный состав жюри, ведущих и, конечно же, «фабрикантов». Проект открыл первый отчетный концерт молодых артистов, где они выступили в дуэтах со звездами. Наставники проекта Сергей Жуков и Сергей Шнуров отобрали в свои команды будущих звезд. Всего в реалити должны были пройти 16 конкурсантов. Но лидер группы «Ленинград» дал шанс всем 17-ти вокалистам.
Утром следующего дня зрители наблюдали за тем, как «фабриканты» заселились в свой творческий дом и приступили к активной работе с продюсерами. Так, наставники на встрече со своими подопечными раскрыли имена четырех номинантов на этой неделе. Из-за того, что изначально в шоу попало большее количество участников, уже в первую неделю «Новую Фабрику звезд» должны покинуть сразу двое. От команды Сергея Жукова в номинацию попали Полина Быковская и Александр Малахов, Сергей Шнуров номинировал на уход Лео Канделаки и Никиту Уфимцева, которым предоставил шанс после отчетного концерта.
«Звездный дом» и «сцена» — это два главных места, где происходит вся деятельность в передаче «Фабрика звезд». Первые участники «Фабрики» 20 лет назад жили в бывшем советском универмаге, который был специально адаптирован для жилья. Они имели доступ к большой гостиной, просторным спальням, студиям и танцевальным площадкам.
В этом сезоне «Новой Фабрики звезд» также позаботились о своих участниках. Начинающие музыканты разместились в двухэтажных апартаментах, где на первом этаже находятся гостиная, прихожая и кухня, а в другом конце здания - танцевальная и музыкальная студии. Второй этаж отведен под спальни.
Что же касается правил обновленной версии проекта, то они остались без изменений. Так, в конце недели участники «Новой Фабрики звезд» дают отчетные концерты, на которых они выступают вместе с уже состоявшимися звездами, а также исполняют сольные композиции. Начиная со второго отчетного концерта, музыкальный продюсер шоу вместе с педагогами формируют тройки номинантов на выбывание. Зрители спасают одного из них, команда - другого, а третий покидает программу. На финальном концерте путем голосования зрителей определяется победитель и призеры сезона.
Мнение знаменитостей о «Новой Фабрике звезд»
Еще до старта «Новой Фабрики звезд» мнением о перезапуске легендарного шоу поделились многие знаменитости. Так, в разговоре с NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин предрек обновленному проекту грандиозный успех из-за формата и звездных наставников.
«После «Новой Фабрики звезд» у нас совершенно точно появятся новые звезды. Сама идея этого проекта, выбранный формат, а также состав наставников — все потрясающее. Сергей Шнуров и Сергей Жуков из группы «Руки Вверх!» создадут очень мощные команды», - признавался Пригожин.
Аналогичным образом о «Новой Фабрике звезд» высказался Виктор Дробыш. В интервью NEWS.ru продюсер назвал проект самым сильным музыкальным форматом на телевидении, а также поблагодарил за идею перезапуска директора телеканала ТНТ Тину Канделаки.
Что думают «фабриканты» прошлых лет о перезапуске шоу
Финалистка «Фабрики звезд 2» Юлия Савичева также предрекла успех обновленной версии шоу. В интервью Teleprogramma.pro певица предположила, что новый проект получится рейтинговым из-за моды на конец 90-х и начало 2000-х. Звезда добавила, что эти тенденции в настоящий момент отражаются в музыке.
Другая экс-участница «Фабрики звезд», певица Юлианна Караулова, комментируя перезапуск проекта, заявила, что «сейчас все совсем иначе». В комментарии Teleprogramma.pro исполнительница отметила, что раньше зрители пристально следили за «фабрикантами», однако с приходом соцсетей все изменилось. Она допустила, что «Новая Фабрика звезд» будет выходить в ином формате, а зрителей уже не будет так сильно интересовать быт участников программы.
Еще одним артистом, высказавшимся о новом шоу, оказался певец Влад Соколовский – финалист «Фабрики звезд 7».
«Я считаю, что «Фабрика звезд» — это своего рода формула успеха. Думаю, что у Тины Канделаки есть все способности и ресурсы, чтобы добиться успеха! Кроме этого, конечно, важно выбрать наставников и самих участников», — признавался музыкант в беседе с Voice.
Эксклюзивно порталу «Страсти» предоставил комментарий и певец Прохор Шаляпин. Он отметил, что рад возрождению проекта, в котором сам принимал участие много лет назад.
«Я всегда поддерживал и буду поддерживать любым способом через телевидение, используя любые ресурсы, поддерживать талантливую молодежь. «Новая Фабрика звезд» - замечательный шанс для молодых ребят показать себя и проявить. Как это получится – покажет время. Конечно, я думаю, что Сергей Жуков и Сергей Шнуров талантливые люди, добившиеся огромного успеха. Наверняка им есть, чему научить молодое поколение», - поделился артист.
Также Прохор поделился своим мнением по поводу того, смогут ли новые «фабриканты» повторить успех тех, кто уже прошел через эту «школу».
«Я не знаю, смогут ли они повторить успех. Сложно угадать вкус общества. Наши «Фабрики» тоже смотрели не с одинаковыми высокими рейтингами – какие-то были более интересными для зрителей, какие-то менее. Но через три месяца мы увидим итог, насколько людям это зашло. Я всегда буду поддерживать молодых ребят. Уважаю идею Тины Канделаки возродить шоу», - рассказал Шаляпин.
Мнение музыкального критика о перезапуске «Фабрики звезд»
Первый отчетный концерт, а также «Дневники Фабрики» уже успел оценить продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. Он поделился в беседе с порталом «Страсти», что у него большое количество вопросов к перезапуску реалити. По его мнению, ему не удастся добиться того успеха, что был у проекта в нулевых.
«Формат претерпел конкретные изменения. «Новая Фабрика звезд» вызывает большое количество вопросов. Действия, которые были предприняты в отношении трансформации этого проекта, мне кажется, приведут к значительно меньшим рейтингам, чем выдавала типовая «Фабрика звезд», - заявил продюсер.
Рудченко отметил, что ему не понравился выбор членов жюри. А также, по его мнению, были отобраны не самые лучшие участники.
«Вызывают вопросы члены жюри, то, как все организовано, а также участники, которые являются детьми, племянниками тех, кто управляет телеканалом. Мне кажется, эта «Фабрика» может вызвать на первом этапе негодование со стороны общества. Я не ожидаю каких-то интересных музыкальных проектов, исходя из составов, которые представлены. А в дальнейшем, я считаю, этот проект очень быстро затихнет в информационном пространстве», - поделился Павел Рудченко.