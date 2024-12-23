Экс-возлюбленная Павла Дурова Диана Бако показала фото ребенка

Накануне Бако уже выкладывала снимок из палаты в родильном доме. Пол ребенка был известен заранее — в октябре модель устроила гендер-пати с голубым тортом и десертами того же цвета.

При этом, как отмечают СМИ, доподлинно неизвестно, кто является отцом — Бако не называла его имя, однако таинственно упоминала, что все «и так понятно». «В социальных сетях Диана регулярно публикует фото из частных самолетов и дорогих отелей. Девушка путешествует и не скрывает этого, а вот о личной жизни старается не распространяться. Многие интернет-пользователи уверены, что Диана родила сына от Павла Дурова», — указывает StarHit.

Согласно популярной в Сети теории, предприниматель и модель познакомились в Дубае, где находятся головной офис Telegram и магазин купальников, которым владеет Бако.

Ранее Бако рассказала, что Дурова увела у нее подруга Юлия Вавилова — та самая, с которой Павла задержали в августе этого года в Париже. По словам модели, в апреле она забеременела и сильно поругалась со своим возлюбленным. Она поделилась своими переживаниями с Вавиловой в поисках поддержки, однако та якобы воспользовалась ситуацией и «влюбила» Дурова в себя. После этого, как утверждает Бако, бизнесмен отнял у нее подаренный ранее «Майбах» и «пересадил» на него Юлию.

Но и сама Бако не избежала обвинений в разлучничестве — скандально известная Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей Дурова, заявила, что именно из-за отношений с венгерской моделью Павел бросил семью.

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