Экс-возлюбленная Павла Дурова сообщила о скором рождении сына

Венгерская модель Диана Бако, которую подозревали в романе с основателем мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павлом Дуровым, ждет ребенка. Девушка призналась, что скоро станет мамой мальчика.

Предполагаемая экс-возлюбленная Дурова устроила гендер-парти в Дубае, на котором присутствовали только близкие друзья и родственники.

Диана поделилась кадрами с мероприятия в своем блоге. На одном из снимков запечатлен торт голубого оттенка и десерты с кремом этого цвета.

«Это мальчик», -подписала снимки Бако.

Ранее модель Диана Бако заявила, что встречалась с Павлом Дуровым, пока миллиардера не увела 24-летняя Юлия Вавилова. Девушки дружили, и россиянка якобы знала о беременности модели.

Вместе с тем, Бако никогда не утверждала, что отцом ее будущего ребенка является Павел Дуров, но подчеркивала, что «все и так понятно».

В начале октября Павел Дуров после скандала с предполагаемой матерью его троих детей Ириной Болгар признался в любви своей спутнице Юлии Вавиловой, с которой его задержали в конце августа в аэропорту Парижа. Предприниматель заявил, что девушка была беременна от него, но из-за пережитого стресса потеряла ребенка.