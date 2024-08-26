Увела Дурова у беременной модели и отняла «Майбах»: что известно о девушке основателя Telegram

Венгерская модель Диана Бако утверждает, что была девушкой задержанного Павла Дурова, пока миллиардера не увела криптокоуч Юлия Вавилова. Бако утверждает, что на такой поступок блондинка пошла, зная об ее беременности.

После ареста российского миллиардера во Франции всплывают новые подробности его личной жизни. Диана утверждает, что встречалась с Дуровым в Дубае. Но после в ее круг общения попросилась Юлия. Девушки подружились, гуляли вместе и развлекались, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам Дианы, в начале апреля она забеременела и в тот же момент поругалась с Павлом и рассталась. Девушка не стала говорить, кто отец ребенка, намекнув, что «все и так понятно».

Бако рассказала Вавиловой о расставании, но вместо поддержки Юлия влюбила в себя Павла. Миллиардер дарил ей дорогие подарки, катал на бизнес-джетах и устроил экскурсию на вертолетах. После они запланировали ужин в Париже, прилетев на который Дурова арестовали.

Диана также пожаловалась, что у нее отняли «Майбах», предоставленный ранее ей Дуровым. В итоге в него пересадили Юлию.

Напомним, основатель Telegram арендовал вертолет МЧС Киргизии за миллион рублей, чтобы покатать свою девушку.