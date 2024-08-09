«Наша идиллическая жизнь была разрушена»: мать детей Павла Дурова уличила его в измене

Мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар уличила его в измене с моделью. Ирина доказала неверность бизнесмена в соцсети.

Летом 2024 года модель Диана Бако, предполагаемая девушка Павла, рассекретила беременность. В 2021 году Диана опубликовала снимок в соцсети, на котором запечатлен плюшевый мишка с сердцем на фоне телевизора. Ирина отреагировала на публикацию Бако, показав кадр, на котором ее дочь от Дурова запечатлена с этой игрушкой. Таким образом Болгар вычислила, что Павел водил любовницу в их общий дом.

«Если оружие висит на стене, оно рано или поздно выстрелит, а что если это медвежонок?» — написала в личном блоге Ирина.

По словам Ирины, в 2022 году их «идиллическая жизнь» с Дуровым была разрушена. Как выяснилось, она узнала об изменах Павла недавно.

«В конце 2022 года наша идиллическая жизнь была разрушена, сгорело все, что я строила годами. Мы расстались по другим причинам. Но только сейчас плюшевый мишка раскрыл свой секрет, который хранил с апреля 2021 года», — резюмировала Болгар.

Ранее Ирина Болгар заявила, что дети могут столкнуться с травлей из-за донорства Дурова. Подробности читайте в этой новости.