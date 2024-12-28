Экс-басиста «Короля и Шута» Балунова наказали за дискредитацию армии

Бывший бас-гитарист панк-рок группы «Король и Шут» Александр Балунов, известный под сценическим псевдонимом Балу, был оштрафован по административной статье на 30 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на следственный комитет 28 декабря сообщила «Фонтанка».

Как отмечается, музыканту вменили публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии. Основой для возбуждения дела против музыканта стали высказывания, опубликованные в его Telegram-канале в период с июля по октябрь текущего года. Ранее мы писали о том, что в отношении Балу проводится проверка.

Не так давно общественники потребовали проверить певца Олега Майами на дискредитацию семейных ценностей — он посоветовал своим фанатам разводиться.

А члены группы Gayazovs Brothers столкнулись с обвинениями в пропаганде наркотиков — на их песню «Пьяный туман» пожаловалось движение «Сорок сороков».