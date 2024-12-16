Исполнителей хита «Малиновая «Лада» обвинили в пропаганде наркотиков

Правозащитный центр «Сорок сороков» обратился в МВД России с просьбой проверить музыкальную группу Gayazovs Brothers на пропаганду наркотиков. Об этом пишет издание «Абзац».

Как считают активисты, признаки нарушения российского законодательства наблюдаются в песне «Пьяный туман» коллектива и видеоклипе к ней. По словам общественников, в экранизации трека группа показывает нарколабораторию, где по сюжету готовят запрещенные вещества.

«Сорок сороков» потребовали проверить участников Gayazovs Brothers — Гаязова Тимура и Гаязова Ильяса — на предмет нарушения статьи 6.13 КоАП РФ. Им может грозить штраф в размере до 1,5 млн рублей.

Gayazovs Brothers прославились в молодежной среде благодаря хиту «Малиновая лада» в 2019 году. Артисты уже выпустили несколько совместных песен с популярными музыкантами, например с коллективом «Руки Вверх!».

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