Опубликовано 07 мая 2024, 15:51
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Назвавшего россиян «рабами» Балунова из «Короля и шута» проверят на экстремизм
© Belitzkiy Anton/East News
Генпрокуратура проверит на экстремизм экс-басиста группы «Король и шут» Александра Балунова. С соответствующей просьбой в ведомство обратились екатеринбургские общественники.
Подробности приводит Telegram-канал Mash.
В ведомство обратились участники движения «Волонтерская Рота Боевого Братства». Они заметили, что музыкант 18 лет живет в США и оскорбляет россиян. В своих публикациях в запрещенных соцсетях он называет их «рабами» и «выродками».
Общественники указали, что Балунов продает свои книги в России и зарабатывает на этом.
Соцсети, книги и риторику Балунова внимательно изучат и дадут оценку.
Ранее сообщалось, что в Москве проверят цирк-шапито, из которого сокращают 15 собак в связи с закрытием номера.
Источник фото:Belitzkiy Anton/East News
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Лилия Караева