Назвавшего россиян «рабами» Балунова из «Короля и шута» проверят на экстремизм

Генпрокуратура проверит на экстремизм экс-басиста группы «Король и шут» Александра Балунова. С соответствующей просьбой в ведомство обратились екатеринбургские общественники.

Подробности приводит Telegram-канал Mash.

В ведомство обратились участники движения «Волонтерская Рота Боевого Братства». Они заметили, что музыкант 18 лет живет в США и оскорбляет россиян. В своих публикациях в запрещенных соцсетях он называет их «рабами» и «выродками».

Общественники указали, что Балунов продает свои книги в России и зарабатывает на этом.

Соцсети, книги и риторику Балунова внимательно изучат и дадут оценку.

Ранее сообщалось, что в Москве проверят цирк-шапито, из которого сокращают 15 собак в связи с закрытием номера.